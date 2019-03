Poste Italiane: assunzioni di portalettere anche in Sardegna. Candidatura entro il 12 marzo.

Parte il nuovo recruiting di Poste Italiane per l’assunzione di nuovi portalettere in tutta Italia a partire da aprile 2019. Come succede da molti anni ormai Poste pubblica spesso sul proprio sito l’annuncio di ricerca di personale soprattutto di portalettere, una delle figure più richieste particolarmente nei picchi di stagione. Le candidature devono essere presentate entro il 12 marzo 2019. L’iter di selezione e i requisiti richiesti sono simili a quelle delle altre volte. I candidati devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o diploma di laurea anche triennale, da assumere con contratto a Tempo Determinato a decorrere da aprile 2019. Non sono richieste specifiche conoscenze professionali. Possono partecipare alle selezioni anche coloro i quali…

L’articolo completo è consultabile nel sito: http://suntini.it/diariolavoro_poste_mar_2019.html .

