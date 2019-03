• Venerdì 29 marzo 2019, ore 17.00: votazione ed approvazione del Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2019/2021 ex D. Lgs. 118/2011 e suoi allegati.

• Apertura della sessione di Bilancio: presentazione e discussione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019/2021 ex D.Lgs. 118/2011 e suoi allegati.

Prende il via giovedì 21 marzo l’esame del Bilancio di previsione del comune di Carbonia per l’esercizio finanziario 2019/2021. Il presidente del Consiglio comunale, Daniela Marras, ha convocato la seduta dell’assemblea pubblica cittadina alle ore 17.00, nella sala polifunzionale di piazza Roma, per discutere un unico punto all’ordine del giorno:

