Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Sanluri.

Questa mattina, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia, unitamente a quelli delle Stazioni di Sanluri e Guasila, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio P.A., pregiudicato guasilese di 49 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

Già da qualche tempo i militari avevano notato un anomalo via vai presso l’abitazione dell’uomo, per questo hanno deciso di effettuare una perquisizione trovando conferma ai loro sospetti e rinvenendo 150 grammi di marijuana e 450 € provento dell’attività di spaccio. Tratto in arresto, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato ricondotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, da dove verrà tradotto nella giornata di domani, presso il Tribunale di Cagliari, per il rito direttissimo.

