Prosegue senza sosta la stagione teatrale “Bacu Abis Teatro 2019”.

Ideato ed interpretato da Daniele Pettinau per la regia di Angelo Trofa, “Efisio e la peste”, conduce i piccoli spettatori in un viaggio indietro nel tempo a conoscere Sant’Efisio, il Santo Patrono della Sardegna. Tutti sanno che grazie al suo intervento miracoloso i sardi si salvarono dalla peste, ma nessuno sa, “come”, questo avvenne. Lo spettacolo svelerà proprio questo “come”, in 50 minuti di avvenimenti davvero sorprendenti.

Live Translation

Contatore Visite 3347 Oggi:

Oggi: 3207 Ieri:

Ieri: 29053 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 32 Utenti attualmente in linea: