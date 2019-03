24 ore dopo la clamorosa protesta di un lavoratore ex Alcoa, salito su un traliccio di Terna davanti ai cancelli dello stabilimento Sider Alloys di Portovesme, questa mattina le segreterie FSM FIOM UILM CUB hanno incontrato il prefetto di Cagliari, Romilda Tafuri, al fine di sollecitare il Governo rispetto alla problematica relativa all’accordo sulla tariffa dell’energia elettrica e, in particolare, sul pagamento degli ammortizzatori sociali.

Giovedì, alle 11,30, il coordinamento si riunirà presso la sede della FIOM, a Carbonia, per fare il punto della situazione, anche in previsione dell’incontro che si terrà sempre giovedì, alle 14,30, con la Sider Alloys, nello stabilimento di Portovesme.

