Sabato 6 aprile, a Sassari, si svolgerà la terza edizione del “Fight Club Championship”.

Saranno 14 incontri ricchi di spettacolo quelli a cui si potrà assistere sabato 6 aprile nella gabbia del “Fight club championship 3”, la manifestazione di arti marziali in programma al Tarantini Fight training center di via Venezia. 28 atleti delle migliori società sportive della Sardegna sono pronti a darsi battaglia a partire dalle ore 20,30. Saranno quattro le discipline in gara: le arti marziali miste (Mma) che proprio nella gabbia riescono a trasmettere al pubblico grande spettacolo e adrenalina, quindi grappling, la lotta in cui lo scopo è portare a terra l’avversario e costringerlo alla resa con una tecnica di sottomissione, e ancora le immancabili Muay thai e Kick boxing.

Il team sassarese guidato da Angelo Tarantini è pronto a entrare nella gabbia per portare a casa nuovi risultati e per mettere in mostra le doti tecniche degli atleti che, a livello regionale e nazionale, stanno ben figurando nei match che li vedono protagonisti.

Gli incontri in programma a Sassari si svolgeranno sotto l’egida della Figmma e della Fikbms.

