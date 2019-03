Samuele Curreli, il “fuoriclasse” del girone A del campionato di Promozione regionale.

Nella Monteponi protagonista di una straordinaria rimonta nel girone A del campionato di Promozione regionale, dopo un disastroso avvio di stagione, è riesploso uno dei più grandi talenti del calcio dilettantistico regionale degli ultimi dieci anni: Samuele Curreli. Originario di Narcao, dove è nato il 24 novembre 1988, Samuele Curreli è arrivato a Iglesias a inizio dicembre, proveniente da Villaperuccio (girone B del campionato di 1ª Categoria), dove era arrivato proprio dalla squadra mineraria (in 1ª Categoria, con la quale aveva concluso la passata stagione iniziata a Carloforte, in Promozione). Ha preso per mano la squadra rossoblu, guidata dalla panchina dal neo tecnico Andrea Marongiu, e con i suoi goal (13 in 12 partite giocate, ai quali vanno aggiunti alcuni assist per i compagni) ha contribuito in misura determinante a tirarla fuori dalla zona calda della classifica.

I suoi goal hanno conquistato tutti, compagni ed avversari (Antonio Madau, tecnico della vicecapolista La Palma Monte Urpinu, impostasi in rimonta al Monteponi dopo un suo strepitoso goal, ha avuto parole di grande stima nei suoi confronti, giudicandolo “fuori categoria”), per la “quantità” e, soprattutto, per la “qualità”. Nessuno nella categoria calcia come lui dalla media e dalla lunga distanza, nessuno come lui è capace di assist illuminanti per i compagni… Non è azzardato affermare che, per la Promozione, Samuele Curreli sia un autentico “fuoriclasse”…

Samuele Curreli, come già sottolineato, nelle ultime tre stagioni non ha terminato il campionato con la maglia della squadra con la quale lo aveva iniziato: 2016/2017 Lanusei-Barisardo, 2017/2018 Carloforte-Monteponi, 2018/2019 Atletico Villaperuccio-Monteponi. La sua carriera, dopo gli inizi a Narcao, lo ha visto protagonista prima a Samassi, poi a Elmas con la Frassinetti di Michele Filippi con la quale ha vinto la Coppa Italia (in finale sulla Montaldo di Siniscola) e la Supercoppa (in finale sul Lanusei, vincitore della Coppa Italia di Eccellenza, con doppietta personale) nella stagione 2014/2015. La stagione successiva iniziò il campionato con la maglia del Lanusei, per passare poi al Carloforte nel mercato autunnale. Ancora a Lanusei all’inizio della stagione 2016/2017 e poi il continuo cambio di maglie già descritto.

Ovunque sia stato, Samuele Curreli ha messo sempre in mostra doti tecniche assolutamente fuori dal comune, frutto di un talento naturale straordinario, che non è riuscito a mettere a frutto come avrebbe voluto e potuto. Con il passare degli anni, quando non era più giovanissimo, gli impegni sui campi di calcio si sono sempre più intrecciati con quelli lavorativi (dopo la prima esperienza a Lanusei ha avuto anche un’esperienza da emigrato, in Germania, durata pochi mesi) e le sue scelte sono state sempre legate al lavoro fuori dai campi di calcio. E’ accaduto anche in questa stagione, quando dopo aver iniziato il campionato a Villaperuccio, realizzando tra l’altro parecchi goal, ha accettato la “corte” della Monteponi, che cercava un “bomber” per dare peso ad un attacco apparso completamente spuntato nelle prime 9 giornate (2 punti in classifica, con 6 goal all’attivo e 18 al passivo). A 30 anni, cosciente di non poter vivere di “solo calcio” nei campionati dilettantistici, a Iglesias Samuele Curreli ha trovato una squadra da valorizzare con le sue giocate ed i suoi goal e, soprattutto, un lavoro.

«A Iglesias mi trovo bene – dice Samuele Curreli – la squadra è cresciuta parecchio sotto la guida di mister Andrea Marongiu, e gioco sereno anche perché sto lavorando anche fuori dal campo di calcio. Non ho difficoltà a dire che se mi verrà assicurata la possibilità di continuare ad abbinare il calcio al lavoro, la mia esperienza a Iglesias questa volta potrà durare a lungo.» E’ quanto a Iglesias si augurano un po’ tutti, perché veder giocare il Samuele Curreli di questo scorcio di stagione è una delizia per gli occhi dei tifosi, per il tecnico Andrea Marongiu, per i compagni e per la società guidata dal presidente Giorgio Ciccu, e non sembra azzardato pensare che sulle basi poste dal mese di dicembre (quando insieme a Samuele Curreli sono arrivati altri sei nuovi calciatori che hanno cambiato il volto alla squadra deludente di inizio stagione) ad oggi, la Monteponi possa terminare brillantemente il campionato alle spalle delle grandi che si stanno giocando la promozione in Eccellenza e, con alcuni inserimenti mirati, il prossimo anno anche Iglesias possa tornare a sognare in grande nel calcio.

Giampaolo Cirronis

