Sarà celebrata lunedì 25 marzo la festa per la patrona dell’ospedale Santissima Annunziata, una delle funzioni religiose più attese e sentite nell’ambito della Aou di Sassari.

La celebrazione della solennità della patrona dell’ospedale sassarese rappresenta un importante appuntamento, un momento di ritrovo e di raccoglimento per la comunità sassarese, oltre che per gli operatori sanitari dell’ospedale civile e per i pazienti.

La cerimonia eucaristica in onore della patrona sarà celebrata alle ore 11, nella cappella al settimo piano dell’ospedale di via De Nicola, dall’arcivescovo di Sassari monsignor Gian Franco Saba.

Live Translation

Contatore Visite 1925 Oggi:

Oggi: 3823 Ieri:

Ieri: 27455 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 26 Utenti attualmente in linea: