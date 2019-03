Sconfitta amara, per il Cagliari di Max Canzi, contro l’Inter, nella seconda giornata del girone A della 71ª Viareggio Cup. Ad Altopascio, i giovani rossoblu hanno disputato un ottimo primo tempo e, subito un goal ad inizio ripresa, si sono riversati nella metà campo nerazzurra alla ricerca del goal del pareggio, senza fortuna, e nel finale hanno subito un secondo goal che ha fissato il risultato sul definitivo 2 a 0 per l’Inter che ora comanda la classifica con 4 punti, in compagnia del Braga che ha travolto per 4 a 0 gli australiani dell’A.P.I.A. Leichhardt, davanti al Cagliari con 3 punti e all’A.P.I.A. Leichhardt a quota 0. La qualificazione si deciderà ora nello scontro con il Braga, in programma domani, venerdì 15 marzo, in programma allo stadio “Picco” di La Spezia.

CAGLIARI: Daga, Kouadio, Porru, Boccia, Ladinetti, Carboni, Lella (68′ Contini), Lombardi, Gagliano (46′ Verde), Marigosu, Doratiotto. All. Canzi.

INTER: Pozzer, Grassini, Corrado, Nolan, Roric (90′ Demirovic), Rizzo, Persyn (14′ Ntube), Vergani (85′ Attys), Mulattieri, Ballabio, Burcio, Stankovic. All.: Madonna. ARBITRO: Vingo di Pisa. RETI: 50′ Mulattieri, 88′ Ntube. I tabellini delle altre partite disputate ieri.

BRAGA-A.P.I.A. LEICHHARDT 4-0

Reti: 28′ pt. Formentini (B), 31′ Formentini (B), 48′ Sanca (B); 23′ st. Pellegrini rig. (B).

(arbitro Bergamin di Castelfranco Veneto)

Castelfranco di Sotto (PI) / Stadio “Martini” (ore 15.00)

EMPOLI-ASCOLI 0-0

(arbitro Campagnolo di Bassano del Grappa)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 15.45) (sintetico)

NORDSJAELLAND-UNITED YOUTH SOCCER STARS 1-2

Reti: 15′ pt. Theze rig. (U), 20′ Atanga (N), 45′ Abioye (U).

(arbitro Lovison di Padova)

Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 15.00) (Sintetico)

BOLOGNA-TERNANA 3-2

Reti: 13′ pt. Cori (T); 11′ st. Koutsoupias (B), 17′ Koutsoupias rig. (B), 21′ Filipponi (T), 31′ Rabbi (B).

(arbitro C. Rinaldi di Bassano del Grappa)

Larderello (PI) / Stadio “Florentia” (ore 15.00)

BRUGES-VIAREGGIO 8-2

Reti: 23′ pt. Shala (B), 41′ De Wolf (B), 45′ De Ketelaere (B); 1′ st. Appiah (B), 14′ Zaccagnini (V), 19′ Appiah (B), 38′ Baeten (B), 41′ Baeten (B), 42′ Ngonge (B), 47′ Ciocia (V).

(arbitro Munerati di Rovigo)

Capezzano (LU) / Stadio “Cavanis” (ore 15.00) (sintetico)



TORINO-RIETI 3-0

Reti: 11′ pt. Damascan (T); 33′ st. Juwara (T), 44′ Tortorelli aut. (T).

(arbitro Zamagni di Cesena)

Carrara – Località Avenza (MS) / Stadio “Deste” (ore 15.00) (sintetico)

NORCHI DINAMOELI TBILISI-ATHLETICO PARANAENSE 1-4

Reti: 20′ pt. Chikovani (N), 26′ Kleiton (A), 37′ Kleiton (A), 45′ Kleiton (A); 20′ st. Jhefer rig. (A).

(arbitro Bracaccini di Macerata)

Quarrata (PT) / Stadio “Raciti” (ore 15.00)

PARMA-VENEZIA 2-1

Reti: 8′ pt. Colley (P), 19′ Buso (V); 39′ st. Kone (P).

(arbitro Frascaro di Firenze)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 17.45) (sintetico)

NANIA-EURO L.I.A.C. NEW YORK 2-1

Reti: 21′ pt. Shnadsteyn (E), 42′ B. Asante rig. (N); 2′ st. Atadana (N).

(arbitro Nana Tchato di Aprilia)

Carrara – Località Fossone (MS) / Stadio “Boni” (ore 15.00) (sintetico)

Il programma della quarta giornata, seconda del gruppo B.

SASSUOLO-BENEVENTO (arbitro Crezzini di Siena)

Altopascio (LU) / Stadio Comunale (ore 19.30) (sintetico)

FK RFS-PONTEDERA (arbitro Finzi di Foligno)

Pontedera (PI) / Stadio “Mannucci” (ore 15.00) (sintetico)

MILAN-SPEZIA (arbitro Delrio di Reggio Emilia)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 15.45) (sintetico)

BEREKUM CHELSEA-CARRARESE (arbitro Pirriatore di Bologna)

Carrara – Località Avenza (MS) / Stadio “Deste” (ore 15.00) (sintetico)

FIORENTINA-PERUGIA (arbitro Centi di Viterbo)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 17.45) (sintetico)

KRASNODAR-WESTCHESTER UNITED (arbitro Campobasso di Formia)

Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 15.00) (sintetico)

GENOA-LIVORNO (arbitro Restaldo di Ivrea)

Levanto (SP) / Stadio “Scaramuccia-Raso” (ore 15.00) (sintetico)

DUKLA PRAGA-ATLANTIDA JUNIORS (arbitro Catallo di Frosinone)

Capezzano (LU) / Stadio “Cavanis” (ore 15.00) (sintetico)

RAPPRESENTATIVA SERIE D-SPAL (arbitro Scatena di Avezzano)

Badesse (SI) / Stadio “Nannotti” (ore 15.00)

UNDER 19 CINA-SALERNITANA (arbitro Ferrieri Caputi di Livorno)

Fornacette (PI) / Stadio “Masoni” (ore 20.30).

