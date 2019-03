Si conclude questa sera, con la votazione e l’approvazione definitiva, la sessione di bilancio 2019/2021 del comune di Carbonia. Il presidente Daniela Marras ha convocato l’assemblea civica per le 17.00, nella sala polifunzionale di Piazza Roma, con un unico punto all’ordine del giorno: votazione e approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziaria 2019/2021 ex d.lgs. 11/2011 e suoi allegati.

