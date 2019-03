Si è svolto oggi, a Sanluri, un incontro del gruppo di lavoro dei Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni capoluogo di Provincia ed ex capoluogo di Provincia.

Daniele Reginali, presidente del Consiglio comunale di Iglesias, oggi ha partecipato all’incontro del gruppo di lavoro dei Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni capoluogo di Provincia ed ex capoluogo di Provincia della Regione Sardegna, che si è tenuto a Sanluri, nel castello Eleonora d’Arborea.

Nel corso dell’incontro, che segue la riunione dello stesso gruppo di lavoro tenutasi lo scorso mese di gennaio, sono stati affrontati i temi legati alla riforma degli Enti Locali e alla struttura organizzativa dei Consigli Comunali della Sardegna.

«Anche in questa occasione abbiamo approfondito le tematiche relative al buon funzionamento del Consiglio Comunale in tutte le sue articolazioni – ha spiegato il presidente Daniele Reginali -. Stesso discorso per quanto riguarda la riforma degli Enti locali, che a breve sarà oggetto di dibattito in Consiglio comunale. Il confronto con le esperienze delle altri città capoluogo ed ex capoluogo di Provincia, sta facendo emergere numerosi spunti di riflessione, utili per rendere più funzionale il ruolo delle amministrazioni.»

