Si è svolto questo pomeriggio, a Villa Devoto, il passaggio di consegne tra il governatore uscente Francesco Pigliaru, ed il neo presidente della Regione Sardegna Christian Solinas.

Si è svolto questo pomeriggio, a Villa Devoto, il passaggio di consegne tra il governatore uscente, Francesco Pigliaru ed il neo presidente, Christian Solinas, proclamato mercoledì scorso dalla Corte d’Appello di Cagliari. L’incontro, avvenuto in un clima di cordialità, è iniziato alle 17.00 ed è tutt’ora in corso. La cerimonia è stata aperta con la tradizionale stretta di mano. I due hanno poi approfondito alcuni dei temi più significativi legati alle questioni più urgenti con le quali si dovrà confrontare il nuovo presidente.

