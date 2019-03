Sono iniziate le riprese dello short movie “Push Out”, con la regia di Marco D’Andragora, protagoniste Antonella Ponziani e Francesca Giuliano.

Nel cast di “Push Out” anche le attrici Viviana Bazzani, Carol Lauro ed Eleonora Puglia. Le riprese si protrarranno per diversi giorni in varie location dell’entroterra abruzzese; lo staff tecnico e la troupe saranno accompagnati da Ensino Di Cecco.

La presentazione ufficiale è avvenuta con interventi di autori e produttori, protagonisti – tra cui le attrici Antonella Ponziani (già vincitrice del David di Donatello e del Nastro d’argento come ‘Migliore attrice protagonista’ in “Verso sud”) e Francesca Giuliano (modella curvy di “Avanti un altro” di Paolo Bonolis, spesso discriminata per il suo aspetto fisico) – la psicologa e psicoterapeuta Marta Di Meo e la nutrizionista e psicologa Chiara Di Gianvittorio, esperta di problematiche legate a disfunzioni alimentari.

