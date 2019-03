Stamane il sindaco di Carbonia Paola Massidda, ha emesso un’ordinanza, che prevede il divieto di utilizzo dell’acqua per usi potabili e alimentari per le abitazioni situate in via Liguria, tra piazza Cagliari e via Lombardia.

Stamane il sindaco di Carbonia Paola Massidda, ha emesso un’ordinanza, che prevede il divieto di utilizzo dell’acqua per usi potabili e alimentari per le abitazioni situate in via Liguria, nel tratto compreso tra piazza Cagliari e via Lombardia.

Il provvedimento è stato adottato in seguito alle comunicazioni effettuate dall’ATS Sardegna – ASSL Carbonia – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione. Le analisi effettuate su un campione d’acqua prelevato in data 13 marzo 2019 in via Liguria, sono risultate non conformi agli standard di qualità previsti dal D. Lgs. n. 31/2001, per il superamento dei parametri di alluminio e ferro.

