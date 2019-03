Un impiegato 44enne di Quartu Sant’Elena minaccia di lanciarsi nel vuoto da un cavalcavia, dall’altezza di 70 metri, lo salvano i carabinieri.

Stamane una pattuglia della Sezione Radiomobile del dipendente Norm, su richiesta di un privato cittadino, è intervenuta sul cavalcavia situato al km 9 della SS nuova 125, dove un 44enne impiegato di Quartu stava minacciando di lasciarsi cadere nel vuoto da un’altezza di 70 metri circa. Il primo intervento del richiedente ausilio e l’immediato arrivo dei militari, che hanno afferrato il malintenzionato prima di compiere l’insano gesto, hanno evitato il peggio. Il 44enne è stato successivamente condotto presso l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per le cure del caso. Il gesto è riconducibile ad una forte crisi depressiva per motivi privati.

