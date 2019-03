Grandissima la soddisfazione di ospiti e turisti anche per gli spettacoli proposti come l’esibizione delle maschere del Carnevale di Sorgono, la sfilata dei gruppi folk e la musica live de I Brinca e i Radio Queen.

Circa 140 espositori in un percorso armonico di sapori e profumi con grande protagonista ovviamente la famosissima produzione locale cucinata in tantissime varianti dagli operatori locali e non. Molto gradito il menù proposto dalle executive chef della Sagra Emanuele Fanutza che ha proposto i culurgiones di patata e lo stracotto con purè di patate alle erbe spontanee.

Una splendida giornata di sole ha salutato le migliaia di ospiti che si sono riversati a Monastir in occasione della terza edizione della Sagra della patata, evento organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l’ Amministrazione comunale ed il team di Invitas.

Live Translation

Contatore Visite 2368 Oggi:

Oggi: 3656 Ieri:

Ieri: 28371 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 34 Utenti attualmente in linea: