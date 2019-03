«Il nostro obiettivo è fare rete coinvolgendo i ristoratori, i titolari dei locali notturni, le attività produttive, i direttori dei musei e delle strutture ricettive al fine di stabilire una linea da seguire in vista dei prossimi eventi che caratterizzeranno la nostra città. Il piano di sviluppo turistico che intendiamo implementare è a tutto campo e nasce dalla volontà di coniugare le attività di somministrazione di alimenti e bevande con le potenzialità che il nostro territorio offre in termini di siti turistici e culturali», ha affermato l’assessore delle Attività produttive Mauro Manca.

Venerdì 15 marzo, alle ore 17.00, nella sala riunioni della Torre Civica, l’Amministrazione comunale di Carbonia incontrerà ristoratori, operatori dei musei e dei locali notturni al fine di definire un piano di sviluppo turistico per i prossimi eventi previsti in città.

