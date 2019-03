Il Progetto SAM (Sostenibilità Ambientale e Socio-Economica delle utilizzazioni forestali nel ceduo del Marganai), ha come obiettivo generale la definizione di linee guida di supporto alla pianificazione forestale per l’area oggetto di studio, considerando il contesto storico, l’esigenza di produzione legnosa, la sensibilità socio-economica e la multifunzionalità del bosco.

Un evento completamente gratuito, promosso dall’Università di Sassari con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Iglesias e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, per il quale, per motivi organizzativi e richiesta l’iscrizione attraverso un modulo compilabile online sul sito https://www.progettomarganai.it/it/news/206-marganai-dalle-proteste-alle-proposte.

La giornata sarà divisa in due momenti distinti: nel corso della mattina Paolo Mori, giornalista, dottore in Scienze Forestali e fondatore di “Compagnia delle Foreste”, modererà il convegno “Progetto SAM. I risultati della ricerca multidisciplinare”, mentre la serata sarà dedicata alla tavola rotonda “Selvicoltura e paesaggio”.

Venerdì 29 marzo, la Sala Blu del Centro Culturale di via Cattaneo 82, a Iglesias, ospiterà “Marganai: dalle proteste alle proposte”, una giornata di incontri e dibattiti per discutere di gestione forestale, sostenibilità, selvicoltura e paesaggio.

