Verrà messa in scena sabato 9 marzo, alle 20.45, al Teatro Centrale di Carbonia, la produzione Quinte Emotive “Il berretto a sonagli”, di Luigi Pirandello.

Questo gesto sconvolge il paese; di conseguenza, i personaggi della commedia si danno da fare per manipolare Beatrice e disinnescare la vicenda per paura che questo possa distruggere lo status quo.

“Il Berretto a Sonagli” mette in scena le vicende di Ciampa, un impiegato di mezza età alle dipendenze del ricco Cavalier Fiorica. Ciampa vive con la giovane moglie Nina in una piccola città siciliana dove tutto scorre tranquillo in un clima di generale indifferenza.

