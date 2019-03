Verrà presentato mercoledì 6 marzo, alle 16.00, a Cagliari, il calendario carabinieri 2019 in lingua sarda.

Domani pomeriggio, mercoledì 6 marzo, alle 16.00, presso il Comando Legione Carabinieri di via Sonnino, a Cagliari, verrà presentato il calendario carabinieri 2019 in lingua sarda, alla presenza di autorità civili e militari.

