Verranno presentati domani, 22 marzo, a Roma, gli accordi bilaterali e le prospettive di sviluppo sul turismo tra Italia e Cina.

Un totale di 1,5 milioni di turisti cinesi hanno visitato l’Italia nel 2017 e i numeri sono destinati ad aumentare. L’Italia e la Cina stanno lavorando congiuntamente per promuovere la cooperazione turistica e Ctrip svolgerà un ruolo vitale date le sue schiaccianti quote di mercato in Cina – 300 milioni di utenti registrati, cinque volte la popolazione italiana.

