A Cagliari è stata celebrata la Giornata Internazionale per la Salute.

«Il problema droga è intorno a noi, le storie di droga sono conosciute da tutti ma se ne parla troppo poco, chissà qual’è la paura delle persone a darsi da fare perché questa piaga sia risolta» ha sottolineato un passante che, nel ricevere i libretti, ha ringraziato i volontari perché grazie ai materiali usati per fare prevenzione, persone a lei molto vicine, hanno potuto riflettere su ciò che stavano vivendo e non solo ne sono usciti, ma hanno anche iniziato a darsi da fare affinché altri rimanessero alla larga da questo mondo.

Aiutata dai volontari della Chiesa di Scientology, la Fondazione ha avuto modo di informare oltre 500 cittadini sui disastri che causa la droga e, considerata la grande quantità di persone che passeggiava per la centralissima via Roma a Cagliari, è stato possibile contattare persone di qualsiasi età ed anche di diverse nazionalità.

Una domenica alternativa per i volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga; una domenica di prevenzione all’uso di stupefacenti con l’intento di promuovere una vita che guardi alla salute come necessità primaria a discapito di chi pensa prima al profitto.

