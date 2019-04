A causa delle condizioni meteo avverse, nella giornata di domani, Pasqua, sono sospese le visite nel sito di Porto Flavia.

Dopo il nuovo avviso di condizioni meteo avverse che annuncia l’arrivo di tempeste di sabbia sulla Sardegna sospinte dai venti di scirocco, il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, ha diffuso una nota, nella quale «raccomanda la massima prudenza, soprattutto se ci si trova alla guida di motoveicoli per il rischio di sbandate causate dal forte vento. Consiglio di prestare attenzione ai possibili pericoli causati dalla caduta dei rami degli alberi e di mettersi alla guida per lunghi tratti solo in caso di necessità, prestando sempre la maggiore attenzione nelle zone più esposte, con particolare riguardo per il litorale, a rischio mareggiate. E’ raccomandabile – conclude Mauro Usai – evitare la balneazione e l’utilizzo di natanti».

Nella giornata di domani, Pasqua, sono sospese le visite nel sito di Porto Flavia.

