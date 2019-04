La manifestazione si svolgerà presso la località marina di Is Solinas con giro in bici fra gli stagni ed arrivo in spiaggia con attività di educazione ambientale.

A Masainas, il 4 maggio 2019, si svolgerà la 1a edizione della manifestazione “BIMBI IN BICI”, iniziativa rivolta a bambini, ragazzi e genitori di Masainas ma aperta anche ai non residenti. Domande di partecipazione da consegnare entro il 29 aprile 2019.

Live Translation

Contatore Visite 2421 Oggi:

Oggi: 3123 Ieri:

Ieri: 26119 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 29 Utenti attualmente in linea: