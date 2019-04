Cala il sipario su “Aprile alla Vetreria Aprile Resistente”, la rassegna di teatro civile firmata da Cada Die Teatro e Il Crogiuolo alla Vetreria di Pirri.

Domani, martedì 30 aprile, alle 11.00 (matinée per le scuole) e alle 21.00, andrà in scena nella Sala Bancri di Fucina Teatro La ciurma anemica Canti di pace, guerra, libertà, donne e uomini qualunque – Un viaggio musicato che attraversa campi di battaglia, con Daniela Cossiga (voce) e Salvatore Delogu (chitarra), una produzione de La Botte e il Cilindro.

Lo spettacolo è nato come progetto di recupero e ricerca di un legame cronologico ed emozionale fra canzoni che hanno un significato particolare sia dal punto di vista storico, sia perché legate a temi e sentimenti che in qualche modo hanno contribuito a costruire un “pezzetto” del nostro Paese. Il duo Ciurma Anemica – che ha mutuato il suo nome dalla poesia/canzone “Il Galeone” di Belgrado Pedrini, partigiano, scrittore e poeta, che incita a riprendere in mano le proprie vite e i propri destini – propone un viaggio attraverso i sentimenti suscitati dalla canzone popolare, che, procedendo dal Risorgimento, sfiora temi come le partenze, le guerre, gli addii alla propria terra, la donna, le rivoluzioni, le sconfitte, gli eroi e le eroine di mondi che non sono poi cosi distanti da noi.

«Un progetto rivolto soprattutto al mondo dei giovani, fatto di consumi veloci – dice Daniela Cossiga -. Giovani che, tramite il ruolo che ha la musica nell’ambito intergenerazionale, possono riscoprire e avvicinarsi a universi ancora vivi e densi di significato, ma che, probabilmente, sono troppo impolverati per essere visibili.»