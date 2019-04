Carbonia ha dato l’estremo saluto, questa sera, a Sandro Cozzi, per 14 anni consigliere comunale e due volte assessore, morto ieri all’età di 76 anni.

Carbonia ha dato l’estremo saluto, questa sera, a Sandro Cozzi, morto ieri all’età di 76 anni (avrebbe compiuto 77 anni il prossimo mese di maggio). Impegnato politicamente per alcuni decenni nel Partito Comunista, è stato consigliere comunale dal 1979 al 1993 e per due volte assessore: la prima nell’ultima Giunta guidata da Pietro Cocco, con delega all’Agricoltura; la seconda nella prima Giunta guidata da Ugo Piano, dal 1983 al 1985, con delega ai Lavori pubblici.

