C’è anche l’Aou di Sassari tra i 190 ospedali bollini rosa italiani che, il 18 aprile, apriranno le porte delle proprie strutture in occasione della H-Open Week sulla salute della donna.

«Si tratta di un’importante occasione per porre al centro dell’attenzione la salute femminile – afferma il direttore della Clinica di Psichiatria dell’Aou di Sassari Liliana Lorettu – e rappresenta un’opportunità per sensibilizzare sul benessere delle donne esull’importanza della prevenzione».

Ad organizzare la quarta edizione dell’(H)Open Week è Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. L’obiettivo è promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. L’evento si inserisce all’interno delle manifestazioni che precedono di alcuni giorni il quarto appuntamento nazionale per la salute della donna, promossa dal ministero della Salute.

