Christian Solinas: «La Sassari-Olbia va completata tutelando le aziende sarde».

«I problemi della Sassari-Olbia sono ben noti e ne ho parlato lungamente in campagna elettorale criticando i ritardi e le criticità accumulate negli ultimi anni.»

Così il presidente della Regione, Christian Solinas, replica al consigliere regionale del M5S, Roberto Li Gioi.

«Per questo in qualità di commissario governativo per la realizzazione dell’opera – aggiunge Christian Solinas – sono al lavoro fin dal mio insediamento per garantire il più celere completamento dell’opera e il rispetto e la tutela delle tante aziende sarde che finora hanno pagato dolorosamente scelte in linea con il cosiddetto “gigantismo degli appalti” a solo vantaggio di grandi aziende provenienti da oltremare.

Evidentemente – conclude il presidente della Regione – sfugge all’onorevole Li Gioi che la vicenda della composizione dell’attuale Giunta regionale non ha alcun rilievo rispetto agli attuali problemi.»

