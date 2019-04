Da martedì 7 maggio il Policlinico Duilio Casula di Monserrato si arricchisce del Pronto Soccorso oculistico al San Giovanni di Dio restano le le attività oculistiche ambulatoriali e quelle chirurgiche programmate.

Il San Giovanni di Dio diventa sempre di più un ospedale di giorno, con il rafforzamento degli ambulatori e dell’arrivo a breve della Clinica Psichiatrica che ora è in via Liguria. Si aggiungerà agli altri reparti e ambulatori presenti nella struttura di via Ospedale: Oculistica, Dermatologia, Radiologia, Centro prelievi, Clinica Odontoiatrica, Diabetologia, Anatomia Patologica, Medicina Legale, Farmacologia clinica, Diabetologia, Centro obesità, Audiofoniatria, Day surgery, Terapia antalgica e Cure palliative.

