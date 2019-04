Dal presidente della Regione solidarietà all’imprenditore di Orosei Gianni Buonfigli per l’atto intimidatorio subito e cordoglio per la scomparsa di Tzia Michela Mastio, pioniera del turismo in Sardegna.

Il presidente della Regione, Christian Solinas, stamane ha espresso una ferma condanna contro l’ignobile atto intimidatorio nei confronti dell’imprenditore di Orosei Gianni Buonfigli, che «con coraggio porta avanti la sua attività creando occupazione nel territorio, al quale esprime la più sentita solidarietà. Con l’augurio che i responsabili del gesto criminale vengano presto assicurati alla giustizia».

Questa sera il presidente della Regione, in una nota, ha espresso il sentimento di profondo e sincero cordoglio per la scomparsa di Tzia Michela Mastio, pioniera del turismo in Sardegna, che in anni di duro lavoro ha saputo realizzare a Orosei una realtà imprenditoriale di rilievo creando un’opportunità di occupazione notevole nel territorio. Con lei, coraggiosa e lungimirante, se ne va una grande donna sarda che è stata ambasciatrice dei nostri valori tradizionali più autentici.

