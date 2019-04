Domani, giovedì 25 aprile, a Is Gannaus, si svolgerà la tradizionale processione religiosa in onore di San Marco.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione è stata disposta, su richiesta di don Marco Fai, parroco della Chiesa di San Marco Evangelista, la chiusura del traffico veicolare dalle ore 17.00 fino al termine della processione in piazza San Marco, via Storica, via Rinascimento, via Santa Croce, via Cellini, via Bramante, vico I Michelangelo, vico II Michelangelo (partenza e rientro in Chiesa).

