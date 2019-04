Domenica 21 e lunedì 22 aprile turisti e residenti avranno una bellissima occasione per ammirare il Museo del Carbone.

Per le prenotazioni è possibile chiamare il numero telefonico 0781 62727, oppure scrivere un’email all’indirizzo prenotazioni@museodelcarbone.it , comunicando il nominativo, il numero di telefono, il numero di persone e l’orario scelto per la visita guidata.

La visita guidata ha una durata di circa 1 ora e si svolge in galleria sotterranea e sala argani. La visita del Museo è inclusa nel prezzo del biglietto ma si svolge in modalità autonoma, senza guida. Il costo del biglietto intero è di 8 euro, ridotto 6 euro. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.museodelcarbone.it .

