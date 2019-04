Domenica 9 giugno, a Carbonia, si svolgerà la “Festa del Volontariato”, in concomitanza con l’82° anniversario della posa della prima pietra della città di Carbonia.

«Al fine di stilare un programma da attuare in vista della Festa del Volontariato – ha aggiunto l’assessore dei Servizi sociali, Loredana La Barbera -, abbiamo organizzato un incontro che si svolgerà giovedì 9 Maggio alle ore 18 nella sala polifunzionale di piazza Roma. In quella sede, le associazioni potranno portare al tavolo della discussione tutte le loro proposte atte a garantire la buona riuscita dell’evento.»

«E proprio per il 9 giugno l’Amministrazione comunale di Carbonia invita le associazioni cittadine a prendere parte, insieme a tutti i loro iscritti, a una giornata all’insegna dei valori del volontariato, della solidarietà e della filantropia. Valori che dovrebbero rappresentare la stella polare a cui affidarsi in un contesto sociale caratterizzato sempre più da un’esaltazione dei valori individuali ed egoistici», ha detto il sindaco Paola Massidda.

