Doppio appuntamento, a Sennori, con l’associazione che ha salvato migliaia di bambini in Romania.

“Sennori Incontra Parada“ è un progetto di sensibilizzazione sviluppato in collaborazione con l’associazione di volontariato Parada Italia ed il gruppo di Porto Torres, che vedrà come primo appuntamento la proiezione del film “Parada” all’auditorium del Centro culturale di via Farina, questa sera, venerdì 12 aprile, alle 19.30, e sabato mattina con i ragazzi delle scuole sennoresi.

Il secondo appuntamento sarà con lo spettacolo teatrale e circense dell’associazione, che sarà presentato a Sennori il 12 maggio in occasione della Festa della Primavera. I due eventi sono organizzati in collaborazione con l’Amministrazione comunale, assessorato ai Servizi sociali e cultura, e il Centro di Aggregazione Sennori guidato dalla responsabile, Silvia Monti.

Parada è un’associazione di volontariato che nata nel gennaio 2006 in Italia dall’ evoluzione della campagna “Un naso rosso contro l’indifferenza” in favore dei bambini e dei ragazzi che vivono in strada a Bucarest. Parada offre ogni giorno dal 1996 a Bucarest, sostegno umano e sociale utilizzando diversi strumenti d’intervento come l’arte sociale, servizi scolastici e sanitari, unità mobili e un centro diurno, che garantiscono un futuro ai bambini e ai giovani di strada.

