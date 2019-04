Duplice rapina all’alba di stamane in due bar di Sestu.

Tra le 5.45 e le 6.00 odierne, a Sestu, nei bar Diamonds e Coffee Break, si sono consumate due rapine ad opera di un individuo travisato (probabilmente la stessa persona) che, sotto la minaccia di una pistola, si è fatto consegnare dalle bariste quanto contenuto nel registratore di cassa, rispettivamente 75 e 200 euro, per poi dileguarsi a piedi. Nessun ferito. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati carabinieri della stazione di Sestu ed i militari del Norm.

