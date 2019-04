E’ stata rinviata, a causa della pioggia, a Carbonia, l’inaugurazione dell’area sgambamento cani di Villa Sulcis, prevista per le ore 17.00. La nuova data è stata fissata per sabato prossimo, 13 aprile, alle ore 11.30.

