Enel: tutte le assunzioni in corso. Piano industriale 2019/2020: le figure professionali ricercate dall’azienda in Italia.

Il Piano industriale 2016/2020 siglato tra Enel e i sindacati, che prevede il prepensionamento di circa 6.000 lavoratori e l’inserimento di 3.000 nuove risorse, continua ancora per il biennio 2019/2020. Le assunzioni sono rivolte soprattutto a giovani dinamici, positivi, determinati a sfidare se stessi, che sappiano lavorare in team, che abbiano capacità di interagire e di relazionarsi con altre persone, con capacità di problem solving, orientamento al risultato e con voglia di lavorare su progetti interessanti e sui servizi per risolvere le esigenze degli utenti.

Il Gruppo Enel offre un ambiente di lavoro stimolante e una ampia varietà di posizioni lavorative in Italia e nel mondo a coloro che hanno voglia di crescere sia dal punto di vista professionale che personale attraverso programmi di sviluppo, una formazione continua e promuovendo orari di lavoro flessibili. Lavorare in Enel vuol dire essere parte di un grande Gruppo che ogni giorno fonde culture, esperienze e soluzioni applicando sostenibilità e innovazione in tutte le attività e per farlo c’è bisogno di persone con la giusta attitudine. Enel è alla ricerca di …

http://suntini.it/ diariolavoro_enel_apr_2019. html . L’articolo completo è consultabile nel sito:

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments