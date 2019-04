Entro il 30 settembre 2019 le domande per i libri dismessi dalla biblioteca comunale di Carbonia.

Un ampio patrimonio librario messo al servizio della collettività. La Biblioteca comunale di viale Arsia ha provveduto alla revisione e all’aggiornamento del proprio repertorio e catalogo di volumi, individuando quelli usurati, danneggiati o che presentano ancora caratteristiche tali da renderne possibile il riutilizzo.

In quest’ottica, una serie di testi di argomentazione varia verranno donati a favore delle associazioni, scuole e istituzioni a carattere sociale e formativo/culturale che ne faranno richiesta.

«Si tratta di un’iniziativa lodevole volta a far circolare la cultura, incentivando la pratica e il piacere della lettura. Leggere, infatti, è un’attività fondamentale per stimolare il nostro intelletto, la nostra immaginazione, la nostra creatività e per aiutare soprattutto le fasce d’età più giovani ad affinare le proprie abilità di scrittura», ha detto il sindaco Paola Massidda.

Per accedere alle donazioni è necessario presentare domanda entro il 30 Settembre 2019 all’Ufficio Protocollo del Comune di Carbonia, indirizzandola all’attenzione della Biblioteca Comunale. La richiesta può essere inoltrata anche mediante pec al seguente indirizzo: comcarbonia@pec.comcarbonia.org .

Nell’assegnazione dei volumi, verrà data priorità all’ordine cronologico di arrivo delle richieste.

