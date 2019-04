Entro questa settimana verranno completati, a Iglesias, i lavori di ripristino della condotta fognaria di Piazza Cavallera.

I normali interventi di ripristino del funzionamento della condotta fognaria, non hanno dato risultati, a tal punto che si è reso necessario approfondire le ricerche delle cause che hanno determinato la sovrapressione.

A seguito delle recenti piogge, nella parte bassa di via Genova, a Iglesias, si sono riscontrati degli aumenti di pressione nella condotta fognaria, che hanno originato il riversamento di liquami nella pubblica via, tanto da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Live Translation

Contatore Visite 2642 Oggi:

Oggi: 3546 Ieri:

Ieri: 26805 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 41 Utenti attualmente in linea: