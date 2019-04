Francesca Saba aprirà con “Senza zucchero”, questa sera a Palazzo Siotto, a Cagliari, la terza edizione della rassegna “Teatro in Castello e Marina”.

In una mattina come tante altre, all’autrice del testo viene rivolta una domanda molto semplice: “Come prendi il caffè?”. Non pensando assolutamente di generare un silenzio imbarazzante, rispose su due piedi: “Senza zucchero. Come la vita”. Una vita che Francesca Saba, accompagnata in scena da Matteo Sau, racconterà senza sconti nel suo nuovo monologo prodotto da Artisti Fuori Posto, questa sera, alle 20.30, a Palazzo Siotto (Via dei Genovesi 114, Cagliari), aprendo la terza edizione della rassegna “Teatro in Castello e Marina”.

“Senza zucchero” è un monologo teatrale che pian piano diviene un fiume in piena di parole, per dar voce a tutte quelle donne cosiddette “comuni” ma non per questo meno “speciali”. Donne che decidono di curare le loro insicurezze ed i loro inciampi emotivi, con una medicina speciale: la risata.

50 minuti di cinica ironia senza giri di parole, in cui l’autrice non fa sconti a nessuno, nemmeno sul finale, decisamente a sorpresa. Una sola domanda a far da sfondo durante tutta l’esecuzione: “In questo spettacolo, si ride o si piange?”. Anche qui arriva una risposta molto semplice: “Dipende. Come la vita”.

Per la rassegna “Teatro in Castello e Marina” vedremo inoltre in scena la compagnia Teatro Concentrato il 28 aprile con l’ironico “All you can bibbia” nella sala delle mura de “Il Ghetto” in via Santa Croce che il 5 maggio ospiterà anche la compagnia Batisfera Teatro con lo spettacolo di burattini Efisio e la peste, mentre il 26 maggio tornano nuovamente gli Artisti Fuori Posto al Teatro Sant’Eulalia con lo spettacolo grottesco “Tipping point”.

