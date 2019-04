Giovedì 18 aprile, dalle 16,00, negli spazi della Manifattura Tabacchi di Cagliari, si svolgerà un incontro con Jenny Poon, fondatrice di Co+Hoots, lo spazio di coworking di Phoenix, Arizona.

L’evento è organizzato da Sardegna Ricerche nell’ambito del programma di attività culturali della Manifattura Tabacchi, in collaborazione con l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia.

Nel corso dell’incontro, intitolato “Community Makes Space“, Jenny Poon parlerà della sua esperienza di giovane imprenditrice e innovatrice, dell’importanza della collaborazione tra settori diversi e dello spazio di lavoro come strumento di sviluppo economico per costruire città vivaci ed eque. Co+Hoots è il quarto spazio di coworking per dimensioni negli Stati Uniti e il nono nel mondo; attualmente ospita oltre 280 imprenditori e svolge un ruolo fondamentale nella creazione di centinaia di posti di lavoro a livello locale.

