Giovedì 2 e venerdì 3 maggio, i primi eventi dell’ottava edizione del Festival Culturale Liberevento.

Il Festival Culturale Liberevento, giunto quest’anno all’ottava edizione, è uno stimolante omaggio alla letteratura e alla cultura, articolato in diversi appuntamenti in cui gli autori, scelti ogni anno tra i più noti scrittori del panorama letterario e giornalistico nazionale sono invitati a presentare le proprie opere e a dialogare sulle tematiche da loro trattate. All’amore per la lettura si affiancano, di volta in volta, eventi collaterali legati ad altri comparti culturali, come la musica, l’arte, il teatro, la danza ed il cinema.

Non mancano inoltre gli appuntamenti riservati ai più piccoli e ad alcune categorie svantaggiate, attraverso laboratori di lettura e scrittura creativa e presentazioni di libri.

La direzione artistica è affidata al poeta Claudio Moica ed il coordinamento degli eventi musicali al maestro Fabio Furia.

Organizza l’Associazione Culturale Contramilonga.

Giovedì 2 e venerdì 3 maggio 2019, grazie alla collaborazione con la Biblioteca Comunale di Gonnesa ed il Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis, la scrittrice Emanuela Nava presenterà il suo ultimo libro “Io e Mercurio” (Piemme 2018) davanti al giovanissimo pubblico di lettori delle Scuole Primarie degli Istituti Comprensivi Gonnesa-Portoscuso e di Narcao.

Gli appuntamenti sono realizzati nell’ambito di Liberevento Special 2019.

