Gli atleti del team Tarantini arricchiscono il loro palmares al Muay thai Gallura.

I cadetti sassaresi del team Tarantini nei giorni scorsi si sono messi ancora una volta in mostra per le loro doti atletiche. I “nak su” del settore giovanile del Tarantini Fight Club, guidato dal tecnico Vincenzo Casu, hanno portato a casa delle importanti vittorie, conquistate sul ring del Muay thai Gallura.

La manifestazione, che si è svolta nella palestra comunale polivalente di Padru sotto l’egida della Fikbms, ha visto le vittorie di Erika Deiana nei 42 kg, Giada Pulina nei 37, Matteo Chessa 57, Federico Casu 57 kg e Matteo Dore dei 63. Gli atleti così hanno aggiunto nuove vittorie al loro già ricco palmares.

Si tratta di ragazzi cresciuti nel Tarantini Fight Club, che da quasi vent’anni si dedica alla crescita sportiva dei ragazzi.

«Promuoviamo le arti marziali e la Muay thai anche per i più piccini – aggiunge Angelo Tarantini, patron della scuola che è anche centro Sportivo Coni per l’orientamento e l’avviamento allo sport dei giovani – ed accogliamo i bimbi già dai 3 anni, prima con la pre-motoria per poi accompagnarli in un percorso marziale fino alla maggiore età.»

