Gli operatori della Gsa ieri hanno portato i dolci ai piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria dell’AOU di Sassari.

Un piccolo regalo, un uovo di Pasqua per i bambini che, in questi giorni che precedono la Pasqua, sono ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. L’iniziativa è degli operatori antincendio della società Gsa che ieri hanno portato i dolci ai piccoli pazienti della Clinica di viale San Pietro.

