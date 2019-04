I carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno deferito in stato di libertà tre persone per furto aggravato ai danni del negozio CR Donna di Decimomannu.

I carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno deferito in stato di libertà tre persone per furto aggravato: al termine delle indagini, i militari sono risaliti agli autori del furto, avvenuto lo scorso sabato notte, ai danni del negozio CR Donna di Decimomannu.

Sono stati i carabinieri di Decimomannu ad effettuare il sopralluogo, a seguito del furto nella mattinata di domenica 31 marzo; studiando la zona sono riusciti ad entrare in possesso dei filmati delle telecamere di video sorveglianza comunali. L’esperienza dei militari ha permesso di identificare con certezza uno dei 3 soggetti. Sottoposto a perquisizione, sono emersi elementi per risalire ai complici; il sodalizio, composto da persone tra i 34 ed i 19 anni, tutti con precedenti di polizia, ha nascosto la refurtiva a casa di un responsabile del furto ad Assemini. Nella nottata appena trascorsa, un’ulteriore perquisizione ha permesso di rinvenire la refurtiva: si tratta di capi di vestiario per un valore complessivo di centinaia di euro, recuperata nella quasi totalità e resa al legittimo proprietario.

