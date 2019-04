I carabinieri di Cagliari hanno arrestato due cagliaritani classe 1981 e 1978 presso il quartiere Sant’Elia, per il reato di traffico di sostanze stupefacenti.

La scorsa notte, i carabinieri della stazione di San Bartolomeo della compagnia di Cagliari hanno arrestato due cagliaritani classe 1981 e 1978 presso il quartiere Sant’Elia, per il reato di traffico di sostanze stupefacenti. Intorno alle 22.00, i carabinieri hanno osservato i due giovani cedere a diversi soggetti, datisi immediatamente alla fuga prima dell’intervento dei militari, quantità imprecisate di stupefacenti. Colti di sorpresa e sottoposti a perquisizione, sono state rinvenute nella loro disponibilità oltre 70 dosi di cocaina ed eroina nonché oltre 200 € in contanti, provento dell’attività di spaccio. Arrestati, sono stati tradotti, uno agli arresti domiciliari e l’altro presso le camere di sicurezza del comando provinciale carabinieri, in attesa del rito direttissimo.

