I cittadini di Carbonia che devono riscuotere pagamenti dal Comune per cassa (non tramite bonifico), sono invitati ad effettuare il ritiro della somma presso la Banca Unicredit, agenzia di via Nuoro, entro lunedì 29 aprile 2019.

Ciò si rende necessario poiché dal 1° maggio 2019, il Servizio di Tesoreria del comune di Carbonia, per il triennio 2019-2021, sarà affidato al Banco di Sardegna S.p.A, così come sancito dal Consiglio comunale in data 19 aprile 2019.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments