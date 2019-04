Una riflessione su quello che oggi costituisce uno degli aspetti problematici in tema di separazione e divorzi. I Lions della Sardegna si riuniscono nel convegno “I genitori si separano… parliamone”, che si terrà a Oristano il prossimo 13 aprile presso l’Hotel Mistral 2 (via XX Settembre, 3) alle ore 10.00.

