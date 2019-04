Il 18 maggio, sbarca a Barumini, “La Notte dei Musei”.

Si accenderanno le luci al Polo museale Casa Zapata a Barumini sabato 18 maggio per le ‘Suggestioni musicali’ che accompagneranno l’edizione 2019 de ‘La Notte dei Musei’. Un’occasione unica per una suggestiva visita serale alla storica residenza, fatta erigere dall’antica e nobile famiglia aragonese degli Zapata, e al Museo Archeologico con i suoi tesori in mostra. Il tutto accompagnato dalle immortali note delle arie d’opera di Mozart, Rossini, Verdi, Bellini e Puccini grazie al concerto organizzato per l’occasione. Grande musica, dunque, che sarà il clou della serata che partirà dalle ore 19.00, con i saluti istituzionali del sindaco di Barumini, Emanuele Lilliu e degli altri rappresentanti della Fondazione Barumini che organizza la serata con l’Amministrazione comunale e con il patrocinio del Polo Museale della Sardegna – Mibac. La Notte Europea dei Musei, giunta alla sua 15ª edizione, arriva a Barumini nel pieno spirito della manifestazione che intende interconnettere le comunità ed i loro musei come diffusori di nuove opportunità di conoscenza. Ed allora anche a Barumini spazio a concerti, visite guidate, illuminazioni e degustazioni dei prodotti tipici isolani.

«La ‘Notte dei Musei’ e l’evento del prossimo 18 maggio, rappresentano un’occasione importante per aprire a cittadini e turisti, ancora una volta, le bellezze storiche e culturali del nostro territorio – commenta il primo cittadino di Barumini Emanuele Lilliu – lo spirito dell’iniziativa, inoltre, si sposa in pieno con la filosofia che porta avanti con successo la Fondazione, che è quella di valorizzare il grande patrimonio culturale di Barumini e dell’intera Marmilla, in un sistema di valori in rete come traino per lo sviluppo sociale ed economico dell’intero territorio.»

Dopo i saluti di presentazione degli eventi (ore 19.00) la serata si aprirà alle 19.30 con il concerto del Coro ‘Vocincanto’ di Quartu sant’Elena diretto dal maestro Boris Smocovich, il soprano Alice Serra ed il pianista Manuele Pinna che eseguiranno i celebri brani e arie d’opera di Mozart, Rossini, Verdi, Bellini e Puccini. Il concerto si chiuderà con un brano in lingua sarda. A seguire l’Apericena con la degustazione dei prodotti tipici e del torrone caldo servito in cialde d’ostia. Al termine è prevista la visita guidata al Museo Archeologico.

La quota di partecipazione alla serata è di 20 euro e sarà interamente devoluta al restauro del portale del Palazzo Zapata. La raccolta fondi permetterà di ridare il giusto splendore all’ingresso di uno dei simboli più noti di Barumini, raro esempio in Sardegna di architettura spagnola dai tratti classicheggianti.

La scadenza delle adesioni è prevista per il prossimo 30 aprile. Per informazioni contattare promo@fondazionebarumini.it – 340 7957969 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 17.00).

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments