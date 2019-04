Il campionato di Prima Categoria continua a fornire emozioni. Tutto ancora da decidere per la Promozione.

Fermo il campionato di Promozione, sono state disputate oggi le partite della 30ª giornata del campionato di Prima Categoria. Nel girone A, la capolista Freccia Parte Montis di Mogoro ha vinto con largo punteggio, 5 a 2, sul campo della Virtus Villamar, ed ha incrementato il proprio vantaggio sulla Villacidrese bloccata sul 2 a 2 casalingo dalla Gioventù Sportiva Samassi, da 1 a 3 punti. La Villacidrese è ora insidiata anche dal Cortoghiana, che s’è imposto per 5 a 0 a Villanovafranca e insegue ad un solo punto; e dalla Fermassenti, vittoriosa nel derby di Villaperuccio per 2 a 0, quarta a 6 punti dalla vetta e a 3 dalla seconda posizione. S’è fermata la marcia dell’Atletico Narcao, battuta 5 a 3 dall’Oristanese ed ha perso ancora, in casa, l’Isola di Sant’Antioco, 3 a 1 con il Seui Arcueri.

